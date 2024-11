WRC, Hyundai ou M-Sport? o dilema de Adrien Fourmaux para tentar o sonho de ser campeão

Adrien Fourmaux revelou no documentário ‘More than a Machine’ que a Hyundai Motorsport lhe ofereceu uma época completa e a Toyota meia temporada, o que negou de imediato.

O francês assume a vontade de ser Campeão do Mundo de Ralis e neste momento tem em mãos a difícil decisão de se manter na M-Sport onde permaneceria como primeiro piloto ou rumar à Hyundai Motorsport, para o lado de Thierry Neuville e Ott Tanak.

A questão não é fácil e tem prós e contras…

O assumido problema dele com a M-Sport é saber que o que fazem com menos dinheiro que as outras equipas é fantástico, mas do seu ponto de vista, não sabe se isso é suficiente para chegar ao seu objetivo.

Por exemplo, no Rali da Finlândia, foi ficando para trás porque o carro estava mal afinado, e isso sucedeu porque a equipa não tinha dinheiro para testar antes da prova, o que naturalmente se refletiu no rali.

Portanto a decisão que tem de tomar – pelo menos publicamente ainda não é conhecida – tem de levar em conta todos os prós e contras, porque uma coisa é ser o piloto principal na M-Sport outra é ir para a Hyundai para o lado de Neuville e Tanak quee estão na equipa há muito tempo.

Será que os consegue bater e chegar ao seu objetivo? Depende da capacidade que terá, mas se for batido pelos colegas de equipa é complicado, mas por outro lado, também sabe que nenhum deles lá ficará por muito mais tempo. Lá está, ponderação…

Tudo isso pesa. Revelou no documentário “More than a Machine” que “a Hyundai ofereceu-me uma época a tempo inteiro, a Toyota ofereceu-me meia época, o que não me interessa…”, disse.

“Na M-Sport conheço toda a gente, sinto que estou em casa, a equipa quer ficar comigo, mas ainda estou à espera da proposta deles”.

Significa isto dizer que do ponto de vista da M-Sport, quando foram buscar Ogier, conseguiram também apoios para que a equipa tivesse o que era preciso para vencer, como venceu, dois anos seguidos o campeonato de Pilotos e um de construtores, até porque Sébastien Ogier nunca iria para a M-Sport sem a garantia da equipa ter o que precisava para ele poder lugar por vitórias e títulos, mas Adrien Fourmaux, pelo menos ainda, não tem essa capacidade, de convencer um grande patrocinador a investir, como Ogier fez com a Red Bull.

Se isso sucedesse, Fourmaux parece já estar pronto para lutar com os ‘big boys’, já o demonstrou várias vezes, mas até ter as mesmas condições que eles nunca saberemos realmente se é capaz ou não.

Resta aguardar pela decisão que vai tomar, mas uma coisa é certa: não é fácil.

Se tivessemos de apostar, diríamos que vai apostar em si próprio e nas suas capacidades e vai para a Hyundai…