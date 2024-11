WRC: Hyundai no Rali La Nucia a preparar Japão e…2025

Thierry Neuville e Andreas Mikkelsen competem este fim de semana no Rali La Nucia, em Espanha, como preparação para o Rali do Japão, prova ode a Hyundai pode assegurar os dois títulos de Pilotos e Construtores, com a Toyota a vencer todos os campeonatos de pilotos desde 2019 para cá e desde 2021, os Construtores. Por isso, é importante para a equipa coreana quebrar esse ciclo de triunfos nipónicos.

Mas este rali serve também para testar já para a próxima época, com Neuville a dizer ao jornal belga La Dernière Heure que o carro terá já evoluções para 2025, que logicamente ainda não podem ser usadas no Japão. Por outro lado, rodar sem híbrido também está no programa, pois já só falta mesmo o Conselho Mundial chancelar porque a decisão de abandonar os híbridos está tomada.