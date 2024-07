WRC, Hyundai no Rali da Finlândia: vencer em ‘casa’ do adversário…

A Hyundai Motorsport está pronta para voar pelas florestas da Finlândia numa tentativa de atenuar o domínio da Toyota no Rali da Finlândia e com isso, aproveitar para se destacar nos campeonatos de Pilotos e Construtores. Mas não vai ter vida fácil…

A Hyundai procura agora recuperar de uma saída difícil no Rali da Letónia, onde as rápidas estradas de terra ofereceram muitos obstáculos à Hyundai Shell Mobis World Rally Team.

A Hyundai Motorsport saiu do evento ainda no topo das classificações dos campeonatos de construtores e de pilotos, mas procura agora recuperar o ímpeto na Finlândia.

A cinco rondas do final, é vital ter desempenhos fortes e consistentes em todos os dias de ação para maximizar todo o potencial do sistema de pontuação de 2024.

O Rali da Finlândia tem sido notoriamente um dos mais difíceis para a Hyundai Motorsport no passado, no entanto, a experiência adquirida em dois ralis de terra rápidos consecutivos na Polónia e na Letónia, juntamente com os bons resultados dos últimos anos, significa que a equipa entra no evento com uma base sólida para lutar por uma forte conquista de pontos no campeonato.

A equipa conquistou o seu primeiro pódio em 2021, quando Tänak e o falecido Craig Breen garantiram o segundo e o terceiro lugares. O estónio provou novamente o seu domínio em 2022, conquistando a vitória. Em 2023, Neuville também subiu ao pódio, perdendo o primeiro lugar por apenas 39 milissegundos.

A formação da Hyundai Shell Mobis World Rally Team mantém-se inalterada em relação ao Rali da Letónia. Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe e Ott Tänak/Martin Järveoja serão mais uma vez acompanhados por Esapekka Lappi/Janne Ferm no Hyundai i20 N Rally1 Hybrid, com a dupla finlandesa a apreciar a oportunidade de competir perante o apaixonado público da casa.

O Chefe de Equipa, Cyril Abiteboul, disse antes do rali que o objetivo na Finlândia “é terminar esta série de ralis de terra complicados numa posição tão forte quanto possível. Ainda mantemos a liderança nos três campeonatos, mas a nossa prioridade tem de ser aumentar novamente a diferença.

Recentemente, tivemos um bom desempenho na Finlândia e os três pilotos sabem o que é preciso para serem rápidos neste rali exigente.

Vamos concentrar-nos em tomar as decisões certas logo no primeiro dia da Finlândia, pois foi isso que nos custou caro na Letónia. Temos muitas lições para aplicar no próximo fim de semana e estamos ansiosos por levar a luta até à Toyota no seu território.

Não vai ser fácil, uma vez que eles vão trazer um exército de cinco carros de Rally1, pelo que a competição pelos pontos será ainda mais apertada do que em qualquer outra ronda desta época.”