WRC: Hyundai nega falha técnica no acidente de Ott Tanak

Na sequência do acidente de Ott Tänak e Martin Jarveoja no Rali da Estónia nasceu uma polémica. Tänak testava o Rally1 da Hyundai em condições competitivas antes do Rali da Letónia, mas sofreu um grave acidente com o Hyundai i20 N Rally1 a ficar muito danificado, mas sem danos físicos para os ocupantes.

Depressa surgiram teorias da conspiração nas redes sociais e fóruns online que sugeriam uma falha técnica no carro o que levou a Hyundai Motorsport a negar, afirmando que as análises técnicas que fizeram não encontraram problemas no carro e que Ott Tänak e Martin Järveoja não reportaram qualquer falha no carro, sendo que a equipa continua a investigar os dados de modo a entender o que levou ao acidente.

Paralelamente, Esapekka Lappi, outro piloto da Hyundai, participará num rali de teste na Lituânia. Thierry Neuville, líder do campeonato, também competiria, mas a Hyundai retirou a sua inscrição devido à destruição do carro de testes no acidente de Tänak.