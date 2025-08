WRC: Hyundai não culpa Hankook por sucessivos furos e vai investigar a causa

A Hyundai sofreu vários furos durante o Rally da Finlândia, impedindo um duplo pódio que parecia uma forte possibilidade. O seu diretor técnico, François-Xavier Demaison, admitiu que a equipa pode ser parcialmente responsável por isso. Os três pilotos da Hyundai sofreram furos, ao contrário da rival Toyota, que teve uma prova sem incidentes e alcançou um resultado histórico, ocupando os cinco primeiros lugares da classificação final.

Demaison disse que alguns furos foram causados por danos nas jantes, mas outros ainda não foram explicados. A equipa planeia realizar testes para entender melhor o problema, considerando fatores como pressão dos pneus e afinação da suspensão. Thierry Neuville expressou frustração, tendo sofrido mais de uma dúzia de furos nesta temporada, mas Demaison evitou culpar diretamente o fabricante de pneus Hankook.

“Planeamos fazer testes apenas para tentar entender melhor o que fizemos de errado”

A Hyundai não tem a certeza se o problema pode ser resolvido antes do próximo rali no Paraguai, uma vez que as restrições das regras e os prazos de fabrico limitam as mudanças rápidas. A Hankook confirmou as investigações em curso e a cooperação com a Hyundai, mas afirmou que não haverá mudanças de pneus antes do Paraguai devido a restrições logísticas. Ambas as partes pretendem melhorar o desempenho dos pneus para eventos futuros.

“Tivemos muito mais furos do que os nossos concorrentes”, admitiu Demaison quando questionado pela DirtFish. “Alguns foram causados por danos nas jantes, o que não foi culpa dos pneus. Mas outros, neste momento, são difíceis de entender e planeamos fazer testes apenas para tentar entender melhor o que fizemos de errado. Há muitos parâmetros, pneus, pressão dos pneus, o comportamento dos amortecedores e esse tipo de coisa que pode ser problemático. Então, vamos aprender com isso e voltar melhores para os próximos ralis”.