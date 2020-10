WRC: Hyundai multada

A Hyundai apanhou um valente susto no final do Rali da Sardenha, já que as notícias que vinham das verificações finais dos seus carros não eram boas. Mas no final ‘safaram-se’ com uma multa, o que faz sentido, pois estamos a falar de algumas gramas, e uma pesagem feita “a dormir”.

A história conta-se em poucas linhas: O ‘subframe’ traseiro, uma peça do chassis estava abaixo do peso mínimo homologado: “não cumpre com o peso mínimo indicado no formulário de homologação (9323g, com uma tolerância de +5%/-2%, sendo o peso mínimo de 9136,5g). O peso da peça foi de 9112g.” Esta diferença representava uma violação do Artigo 10.3.3 do Código Desportivo Internacional da FIA.

Na sequência desta infração e depois de ouvidos os homens da Hyundai MotorSport, foi imposta uma multa de 30.000 euros à equipa. No entanto, 20.000 euros desta multa serão suspensos, pelo que a equipa não pode cometer erro semelhante nos próximos doze meses.

Andrea Adamo explicou que se tratou de um erro de controlo de qualidade e que nunca a equipa tentou obter qualquer vantagem desportiva. A Hyundai teve sorte. No Rali de Portugal de 2007, todos os Ford foram penalizados em 5 minutos devido à espessura do vidro traseiro dos Focus WRC. Pesavam menos 10 gramas. Imaginam o que faria ao campeonato uma penalização semelhante?