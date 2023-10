WRC, Hyundai Motorsport: “Thierry e Ott é uma combinação de um sucesso comprovado” | AutoSport

A Hyundai Motorsport passou por um período complicado com a saída de Andrea Adamo e a direção transitória de Julien Moncet, mas a chegada de Cyril Abiteboul mostrou bem que os responsáveis da estrutura de Alzenau não vão deixar pedra sobre pedra para contestar o melhor momento da Toyota no WRC: “Com Thierry e Ott, a Hyundai Motorsport tem duas das equipas mais talentosas e competitivas a liderar a nossa campanha de 2024. Esta combinação é um sucesso comprovado; deu origem ao nosso segundo título de construtores em 2020 e, em 2022, conquistámos o nosso maior número de vitórias numa única época. Estamos muito satisfeitos por receber o Ott de volta ao nosso grupo e esperamos lutar por mais juntos no nosso próximo capítulo”, o disse o Presidente da Hyundai Motorsport, Sean Kim.