WRC: Hyundai Motorsport quer na Suécia mais do que obteve no Monte Carlo | AutoSport

A Hyundai Motorsport viaja para o Rally Suécia, a segunda ronda da temporada 2023 do Mundial de Ralis da FIA (WRC), procurando melhorar o que conseguiram no Rali de Monte-Carlo, um pódio. O Rali da Suécia é o único evento de neve pura/gelo no calendário e a equipa vai correr com Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe, Esapekka Lappi/Janne Ferm e a novidade, Craig Breen/James Fulton.

Sendo o único evento de neve no calendário do WRC 2023, o Rali da Suécia oferece um teste único tanto para homem como para máquina. Apesar do terreno, o perfil dos troços torna o evento numa das rondas mais rápidas do calendário.

Os pneus de inverno com pregos proporcionam níveis de aderência notavelmente elevados em condições de gelo, enquanto grandes bancos de neve podem ser utilizados pelos pilotos para ajudar a fazer curvas. Contudo, este pode ser um ‘jogo’ arriscado; quando a temperatura é ligeiramente mais quente, os bancos de neve podem desintegrar-se facilmente no impacto e deixar os carros ‘encalhados’ na neve profunda. Isto já sucedeu milhares de vezes na história do Rali da Suécia e os pilotos nunca saberão se os ‘bancos’ estão lá…ou não! Será sempre um risco, e a diferença de andamento entre aproveitar os bancos de neve para andar mais depressa, ou não, é enorme.

A edição de 2022 do Rally Suécia correu bem com a equipa baseada em Alzenau; Thierry Neuville e Martijn Wydaeghe asseguraram o segundo lugar, o primeiro pódio do Hyundai i20 N Rally1 Hybrid. As três equipas terão como objetivo mostrar ritmo consistente e lutar pela vitória em Umeå no próximo fim-de-semana (9-12 de fevereiro).

Neuville acumulou quatro pódios na Suécia, incluindo uma vitória em 2018. Ao lado do co-piloto Wydaeghe, o belga espera obter outro resultado forte depois de garantir o terceiro lugar geral no Rallye Monte-Carlo. A ronda de abertura da temporada foi uma importante experiência de aprendizagem para Esapekka Lappi e Janne Ferm, uma vez que trabalharam para encontrar o seu lugar dentro da equipa. Tal como Neuville e Wydaeghe, os finlandeses sabem o que é necessário para se manterem no pódio na Suécia e esta é uma prova em que têm, historicamente, bons resultados.

Craig Breen e James Fulton irão guiar o terceiro Hyundai i20 N Rally1 Hybrid na Suécia. 2023 marca o regresso de Breen ao pelotão após um ano de ausência. Com uma cara relativamente nova no lugar do navegador, James Fulton, o irlandês terá como objetivo fazer muitos quilómetros durante o seu primeiro rali ao volante do Hyundai i20 N Rally1 Hybrid.