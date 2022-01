WRC, Hyundai Motorsport: “o Rali de Monte-Carlo será um evento difícil para todos” | AutoSport

Os preparativos da Hyundai Motorsport para o 90º Rallye Monte-Carlo começaram no início de dezembro, mas não foram fáceis devido ao acidente de Thierry Neuville. Contudo, a equipa fez um magnífico trabalho e depressa colocou um novo Hyundai i20 N Rally1 a testar e está pronta para o Rali de Monte Carlo, depois de ter realizado o seu teste final pré-evento na semana passada, na área de Gap para os pilotos e engenheiros afinarem a montagem do carro: “Estamos entusiasmados por ver a estreia dos novos carros de Rally1 com motor híbrido. Este será o culminar de um período intensivo de desenvolvimento técnico de toda a nossa organização. O nosso novo carro foi submetido a testes significativos para nos prepararmos para o Rali de Monte-Carlo, o que será um evento difícil para todos os concorrentes. A fiabilidade desempenha um papel fundamental…”

Para a Hyundai Motorsport, o nosso objetivo a longo prazo este ano é lutar mais uma vez pelos títulos da WRC. Sabemos que seria uma grande vantagem assegurar um resultado forte na ronda de abertura. Como equipa, faremos tudo o que estiver ao nosso alcance para começar bem 2022 com as nossas três equipas”, disse o diretor adjunto da equipa, Julien Moncet.