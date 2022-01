WRC, Hyundai Motorsport, Julien Moncet: “Tenho a certeza de que a base do carro é boa” | AutoSport

O vice-director da equipa Hyundai Motorsport, Julien Moncet, falou do orgulho que sente pelo facto da sua equipa ter conseguido chegar ao início do Rallye Monte-Carlo da semana passada.

Embora a equipa baseada em Alzenau tenha sofrido uma abertura de temporada muito difícil na prova dos Alpes franceses, Moncet revelou que tinham trabalhado dia e noite para levar os três Hyundai i20 N Rally1 até ao Mónaco.

Não foi um rali fácil, mas quero dizer que me orgulho da equipa e do feito de chegar ao Monte Carlo. Quando digo que trabalhámos dia e noite, quero mesmo dizer dia e noite”.

Com apenas um dos três Hyundai a terminar, Moncet admitiu que há trabalho a fazer antes do Rally Suécia.

Thierry Neuville foi um distante sexto classificado num rali que ganhou há dois anos, enquanto Ott Tänak foi forçado a abandonar com danos no motor depois de ter saído da estrada. Oliver Solberg também se retirou quando a equipa não conseguiu localizar a fonte de vapores que entraram no carro do piloto de 20 anos.

O único lado positivo foi uma única vitória em troços, no domingo para Neuville: “Penso que estamos lá no ritmo, mas temos de trabalhar na fiabilidade, sem isso é inútil. Começámos imediatamente a trabalhar para isso. Vai chegar. Tenho a certeza de que a base [carro] é boa.

Sabíamos que este evento seria difícil – foi isto que eu disse à equipa antes de virmos para cá. O importante é que nos mantivemos juntos e fizemos o melhor que podemos.

O Rali da Suécia trará outro desafio para nós. É uma nova superfície e traz-nos mais algumas questões, mas faremos tudo o que estiver ao nosso alcance para nos certificarmos de que estamos prontos. Esse trabalho já começou”, disse.