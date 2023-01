WRC, Hyundai Motorsport: “fomos a equipa com melhor desempenho na segunda metade do ano” | AutoSport

A Hyundai parte para 2023 com a quase certeza que tudo será bem diferente. Os erros do ano passado, foram lições aprendidas e a equipa sente-se preparada para o que aí vem: “O ano passado foi um dos mais desafiantes para nós como equipa, mas talvez um dos mais gratificantes”. Trabalhar com um novo regulamento técnico e construir o nosso primeiro carro híbrido de sempre não foi um feito fácil.

Apesar de termos tido um início de temporada difícil, melhoramos, reorganizamo-nos, e continuamos a tentar. Como resultado, fomos a equipa com melhor desempenho na segunda metade do ano e terminamos de uma forma incrível. Agora, tudo ficou para trás, mas vemos 2023 como uma continuação do capítulo que começamos em 2022. Temos um pacote competitivo no Hyundai i20 N Rally7 Hybrid, um alinhamento de tripulações famintas de lutar por títulos, e uma equipa nos bastidores trabalhadora, pronta a continuar o bom momento de uma época para a seguinte”, disse o O presidente da Hyundai Motorsport, Sean Kim.