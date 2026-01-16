WRC, Hyundai Motorsport com muitas novidades: ‘dar a volta’ já no Rallye Monte-Carlo

A Hyundai Shell Mobis World Rally Team ambiciona o triunfo no Rallye Monte-Carlo, de 22 a 25 de janeiro, ronda de abertura do Campeonato do Mundo de Ralis (WRC) 2026. A prova compreende 17 especiais num total de 339,15 km cronometrados, com condições invernais a intensificarem os desafios nas estradas dos Alpes franceses e monegascos.

Thierry Neuville e Martijn Wydaeghe, Adrien Fourmaux e Alexandre Coria formam as duplas principais nos Hyundai i20 N Rally1, com Hayden Paddon e John Kennard no terceiro carro, em rotação. Os veículos exibem nova pintura inspirada em novelas gráficas francesas de automobilismo. A gestão de pneus em troços secos, gelados e nevrenhos será determinante.

Andrew Wheatley, diretor desportivo, destacou os testes exaustivos. “Queremos ser competitivos como no passado. As condições serão mais exigentes, com variações rápidas no mesmo troço, o que complica a escolha de pneus. Preparamo-nos para todos os cenários”, afirmou.

Perspetivas das duplas

Thierry Neuville, vencedor em 2020 e 2024, enfatizou a fiabilidade do carro: “Monte Carlo é duro, mas confio no i20 N Rally1 em todas as condições. Nunca há duas sem três.”

Adrien Fourmaux apontou a imprevisibilidade: “É o arranque da época e o rali a ganhar. Neve nos Alpes do Norte garante mistura de pisos; o nosso alvo é vencer.”

Hayden Paddon, regressado após oito anos, prioriza a adaptação: “Nervos e entusiasmo misturam-se. Testámos na nova base da Hyundai. O objetivo é terminar limpo e apoiar os colegas da frente.”