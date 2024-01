WRC, Hyundai Motorsport apresentou-se e quer ser a equipa a bater | AutoSport

A Hyundai Motorsport apresentou esta manhã a sua equipa para 2024, e mostra-se pronta para conquistar mais vitórias em ralis bem como lutar pelos títulos de pilotos e construtores, naquela que será a sua 11ª época no Mundial de Ralis. O objetivo é alcançar os dois títulos e tornar-se na equipa a bater, tirando a Toyota desse ‘poleiro’.



A Hyundai Shell Mobis World Rally Team entra em 2024 com uma equipa reforçada, que inclui o regresso dos antigos campeões mundiais do WRC Ott Tänak e Martin Järveoja e espera que as atualizações em áreas-chave no Hyundai i20 N Rally1 Hybrid ofereçam maior fiabilidade e desempenho no início da sua terceira temporada de competição.

Nos primeiros dois anos da era híbrida do WRC, a Hyundai Shell Mobis World Rally Team acumulou sete vitórias e 13 pódios. Apesar deste sucesso, o construtor coreano não conseguiu conquistar qualquer título de campeão. No entanto, a equipa vê em 2024 uma excelente oportunidade para conquistar o seu primeiro campeonato de pilotos.

As duas equipas que disputarão o título para a Hyundai Motorsport serão Thierry Neuville e Martijn Wydaeghe (#11) e Ott Tänak e Martin Järveoja (#8), com ambas as duplas a cumprirem um programa completo em 2024. Neuville está com a equipa desde a sua época de estreia no WRC em 2014 e desempenhou um papel vital nos campeonatos de construtores conquistados pela Hyundai Motorsport em 2019 e 2020. Tänak e Järveoja também fizeram parte da bem-sucedida campanha de 2020 da equipa e regressam à Hyundai.

A apoiar os desafios de Neuville e Tänak ao título estará um trio de equipas que partilham o terceiro carro da equipa: Dani Sordo/Cándido Carrera (#6), Esapekka Lappi/Janne Ferm (#4) e Andreas Mikkelsen/Torstein Eriksen (#9). As responsabilidades serão divididas com base na superfície dos ralis, permitindo que cada piloto participe em eventos que apresentem um perfil favorável ao seu melhor estilo de condução. O objetivo destas equipas com uma vasta experiência será competir pelos pódios e roubar pontos aos rivais mais próximos de Neuville e Tänak.

Ser um vencedor de ralis mais frequente é um dos principais objectivos da Hyundai Motorsport em 2024. Para o conseguir, a equipa identificou a fiabilidade e o peso como dois aspectos fundamentais do Hyundai i20 N Rally1 Hybrid que necessitavam de ser melhorados. Durante a época baixa, estas áreas foram desenvolvidas e foram introduzidas melhorias para aumentar a competitividade do carro.

Embora o sucesso em 2024 seja uma prioridade para a Hyundai Motorsport, a equipa sediada em Alzenau também tem os olhos postos no futuro. A equipa vê a próxima época como mais um passo importante para o seu objetivo para 2025 e 2026 – ser o construtor a bater no WRC.