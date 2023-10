WRC: Hyundai Motorsport anuncia Ott Tänak | AutoSport

A comunicação oficial ‘caiu’ à mesma hora. A M-Sport anunciou a saída e a Hyundai Motorsport a entrada de Ott Tänak ao lado de Thierry Neuville para a temporada de 2024 do Mundial de Ralis como a equipa a revelar que está a explorar todas as opções para os seus restantes lugares para a próxima época e está em conversações com todos os seus atuais pilotos do WRC e WRC2. Resumindo, Provavelmente, Esapekka Lappi e Teemu Suninen vão ter que ‘dividir’ o carro…

Ott Tänak e Martin Järveoja regressam à equipa onde conquistaram cinco vitórias ao longo de um período de três épocas que teve início em 2020, com a intenção de ajudar a Hyundai Motorsport a obter mais sucesso no campeonato.

Para o Chefe de Equipa da Hyundai Motorsport, Cyril Abiteboul: “A Hyundai Motorsport existe para lutar por vitórias em ralis e títulos de campeão. Queremos ser vistos como um concorrente credível com as ferramentas para fazer o trabalho; isso significa o carro, a organização e o talento de condução. Ao explorar as nossas opções para 2024, iniciei uma discussão com Ott, que ficou entusiasmado com as ambições renovadas e a estrutura que estamos a criar.

Estamos satisfeitos por ele estar pronto para retomar o trabalho inacabado que tem com a nossa equipa.

Estou confiante de que, no ambiente certo, Thierry e Ott podem dar o melhor de si. Com este par de equipas vencedoras assegurado, podemos tirar algum tempo para considerar estrategicamente o nosso alinhamento completo para a próxima época.”