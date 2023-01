WRC, Hyundai: Monte Carlo deixou perceber que começam pior 2023 do que terminaram 2022… | AutoSport

Depois do ‘meio annus horribilis’ da Hyundai em 2022, o que a equipa fez na segunda metade da época deixa entender que nada vai ser igual em 2023, mas há uma questão muito importante que pode ser fulcral nos resultados da equipa: a saída de Ott Tanak é um rombo demasiado grande, que Esapekka Lappi e Craig Breen não têm capacidade para colmatar sem que se notem diferenças.

De Thierry Neuville já se sabe o que esperar, e talvez sendo, de novo, o claro ponta de lança da equipa permita dar algo mais que ainda não conseguiu nestes anos todos com a Hyundai. Para já, o que se viu em Monte Carlo é que o seu melhor piloto não conseguiu, sequer, ficar perto dos Toyota.

A equipa resolveu todos os problemas de 2022, surge com um carro refinado em termos aerodinâmicos mas em condições normais, só vai ter um piloto capaz de lutar pelo título, pois Dani Sordo, Lappi e Breen até podem vencer, fazer vários pódios, mas lutar pelo título, não parece. O ponto é mesmo este: têm tudo o que precisam para se bater com a Toyota, mas já não têm Ott Tanak, e o começo em Monte Carlo deixa perceber que começam pior 2023 do que terminaram 2022…

É imperativo que as questões de fiabilidade estejam resolvidas, e já agora, vamos a ver como fica a questão da gestão da equipa, já que em 2022, Moncet não teve ‘mão’ em Tanak e Neuville, que se envolveram em ‘guerras’ que só sucedem quando a chefia não é tão forte quando necessário. De resto, será muito interessante perceber se Craig Breen consegue ‘reconciliar-se’ com os bons resultados e o que consegue fazer Esapekka Lappi na sua nova equipa. O ano passado fez três pódios em sete ralis…