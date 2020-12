WRC, Hyundai em 2021: Dani Sordo e Craig Breen, mas sem Sébastien Loeb…

A Hyundai Motorsport confirmou hoje que vai ter quatro pilotos diferentes no Mundial de Ralis 2021: Ott Tänak, Thierry Neuville, Dani Sordo e Craig Breen. A novidade é a ausência de Sébastien Loeb, que o ano passado correu nos ralis de Monte Carlo e Turquia, onde terminou no pódio.

Dani Sordo alarga a sua colaboração com a equipa para uma oitava temporada, tendo desempenhado este ano um papel fundamental no título com a sua segunda vitória sucessiva no Rali da Sardenha, e vai alternando com Craig Breen. O Irlandês disputou a Suécia e foi segundo na Estónia.

Para o responsável máximo da equipa, Andrea Adamo: “Após um campeonato interrompido em 2020 devido à pandemia, a coerência será fundamental, uma vez que pretendemos continuar ter êxitos. Vamos ter o Dani e o Craig a partilhar um terceiro Hyundai i20 Coupe WRC em 2021, ao lado dos nossos pilotos Thierry e Ott, anteriormente anunciados. Todos os quatro pilotos mostraram a sua velocidade e empenho este ano, com vitórias e pódios fundamentais para a nossa luta pelo título.”

“Já disse antes que a Hyundai Motorsport é como uma família para mim, e isso nunca foi mais claro do que durante 2020. Tivemos um ano desafiante, mas apoiámos-nos mutuamente através de tudo isto. Tenho a sorte de ter feito parte desta equipa desde o início e continuamos a crescer todos os anos. Assegurar a minha segunda vitória na WRC com a equipa da Sardenha – repetindo o que conseguimos em 2019 – foi um grande exemplo de como podemos continuar a ser bem sucedidos juntos. Anseio por mais grandes resultados em 2021”, disse Dani Sordo.

Já Craig Breen: “Ter a oportunidade de competir no Mundial de Ralis com a Hyundai Motorsport foi um sonho tornado realidade para mim. Embora me tenha juntado à equipa em ralis ocasionais desde 2018, este ano fomos realmente capazes de demonstrar o nosso potencial, com o segundo lugar na Estónia. Isto dá-nos algo excitante a partir do qual podemos construir. A equipa depositou a sua confiança em mim e no Paul para alcançar mais destes resultados em 2021. Vamos dar tudo o que temos, a começar pelo Rally Suécia”.