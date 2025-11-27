WRC: Hyundai deve optar pela experiência na substituição de Tanak

A Hyundai tem em mãos uma situação complicada de resolver, a substituição de Ott Tanak, pois como se pode calcular, não é fácil substituir um piloto de topo.

O diretor desportivo da HYundai MotorSport, Andrew Wheatley admite que o construtor coreano já falou com vários candidatos e que o objetivo é escolher um perfil capaz de maximizar pontos, assumindo que substituir Tänak “não é fácil” e que “não há substituto direto possível” para o seu nível de experiência e velocidade.

A prioridade, tudo indica, deverá recair numa solução de experiência – por exemplo Dani Sordo – ainda que o equilíbrio entre veterania e juventude continue em cima da mesa., o que até pode fazer sentido, pois o espanhol pode não pretender fazer uma época inteira. ​Há vários nomes em cima da mesa, e tendo em conta que Esapekka Lappi parece não ter mostrado vontade de regressar ao WRC, um piloto mais jovem deverá ser a solução caso haja necessidade de ‘dividir’ o terceiro carro. Nikolay Gryazin é um nome forte, mas há mais, e por exemplo nesta prova, basta olhar para o que está a fazer Martins Sesks…