WRC: Hyundai deixa Finlândia e passa a ter como base permanente de testes a França

Os regulamentos do Campeonato do Mundo de Ralis (WRC) impõem limites rigorosos ao número de dias de testes das equipas da categoria principal, prevendo, no entanto, uma exceção relevante: cada construtor pode testar sem restrições na sua área permanente de testes. Para a época de 2026, a Hyundai prepara-se para uma mudança estratégica significativa nesse domínio.

Desde 2022, a Hyundai tem utilizado a Finlândia Central como base permanente de testes, com epicentro na região de Jämsä. No entanto, de acordo com informações avançadas pelo RallyJournal.com, a equipa sul-coreana decidiu abandonar a Finlândia como base permanente. A partir de 2026, a área de testes sem restrições da Hyundai passará a situar-se em França. A marca ainda não confirmou oficialmente esta alteração.

A decisão surge como inesperada, tendo em conta a qualidade e a familiaridade das estradas finlandesas, bem conhecidas pelos pilotos da equipa, que ali realizaram testes recentemente com Thierry Neuville, Adrien Fourmaux e Esapekka Lappi. Ainda assim, do ponto de vista logístico, a Finlândia nunca foi o destino mais conveniente para uma estrutura sediada na Alemanha.

A mudança contrasta com a estratégia da Toyota, que mantém naturalmente os seus testes na Finlândia, onde se localiza o seu quartel-general do WRC, em Jyväskylä. Curiosamente, foi inspirada por essa abordagem que a Hyundai centralizou os seus testes naquele país há cerca de quatro anos.

Apesar da transferência da área permanente para França, a Hyundai poderá ainda realizar testes pontuais na região de Jämsä ao longo deste ano, no âmbito da preparação para as provas da Suécia e da Finlândia. Fora da sua base permanente, a equipa dispõe de um total de 21 dias de testes ao longo da temporada.