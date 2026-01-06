WRC: Hyundai deixa Finlândia e passa a ter como base permanente de testes a França
Os regulamentos do Campeonato do Mundo de Ralis (WRC) impõem limites rigorosos ao número de dias de testes das equipas da categoria principal, prevendo, no entanto, uma exceção relevante: cada construtor pode testar sem restrições na sua área permanente de testes. Para a época de 2026, a Hyundai prepara-se para uma mudança estratégica significativa nesse domínio.
Desde 2022, a Hyundai tem utilizado a Finlândia Central como base permanente de testes, com epicentro na região de Jämsä. No entanto, de acordo com informações avançadas pelo RallyJournal.com, a equipa sul-coreana decidiu abandonar a Finlândia como base permanente. A partir de 2026, a área de testes sem restrições da Hyundai passará a situar-se em França. A marca ainda não confirmou oficialmente esta alteração.
A decisão surge como inesperada, tendo em conta a qualidade e a familiaridade das estradas finlandesas, bem conhecidas pelos pilotos da equipa, que ali realizaram testes recentemente com Thierry Neuville, Adrien Fourmaux e Esapekka Lappi. Ainda assim, do ponto de vista logístico, a Finlândia nunca foi o destino mais conveniente para uma estrutura sediada na Alemanha.
A mudança contrasta com a estratégia da Toyota, que mantém naturalmente os seus testes na Finlândia, onde se localiza o seu quartel-general do WRC, em Jyväskylä. Curiosamente, foi inspirada por essa abordagem que a Hyundai centralizou os seus testes naquele país há cerca de quatro anos.
Apesar da transferência da área permanente para França, a Hyundai poderá ainda realizar testes pontuais na região de Jämsä ao longo deste ano, no âmbito da preparação para as provas da Suécia e da Finlândia. Fora da sua base permanente, a equipa dispõe de um total de 21 dias de testes ao longo da temporada.
O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.
E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.
Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.
Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.
Lista de Vantagens:
-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade
-Desconto nos combustíveis Repsol
-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis
-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto
-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros
Saiba mais AQUI