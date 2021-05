WRC: Hyundai de Thierry Neuville “está pior do que parecia” | AutoSport

A Hyundai Motorsport retirou de prova o carro de Thierry Neuville pensando desde já na próxima prova do WRC, o Rali da Sardenha. Depois do belga bater em Mortágua, danificando a suspensão traseira direita, ainda voltou à prova esta manhã, mas a equipa preferiu optar pelo abandono. O carro estava mais danificado do que parecia inicialmente, pelo que, tendo em conta que o belga já só pode somar alguns pontos na PowerStage, a equipa preferiu ter mais tempo para trabalhar no carro: “Há acidentes em que se veem peças de carroçaria a cair, mas no final é mais espetacular do que a realidade, e depois há outros em que se pensa ‘reparação fácil’ e o chassis afina está dobrado. Infelizmente, foi o segundo caso e não o primeiro”, disse Andrea Adamo. Desta forma, a equipa vai aproveitar o tempo em Portugal para trabalhar no carro, pois com as regras do covid, que ‘mete’ quarentenas pelo meio, o tempo para reparar o carro é muito menor do que parece e este dia e meio em Portugal resolve a questão. A ideia é regressar para o último dia e tentar pontos na PowerStage.