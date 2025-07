WRC: Hyundai confirma presença em 2026

A Hyundai Motorsport confirmou oficialmente que continuará a competir no Campeonato Mundial de Ralis da FIA (WRC) até à temporada de 2026, pondo fim às especulações sobre o seu futuro imediato no desporto. No entanto, a equipa ainda não se comprometeu a participar em 2027, quando um novo conjunto de regulamentos técnicos substituirá a atual estrutura Rally1.

O anúncio foi feito antes do Rally da Finlândia, com o presidente e diretor da equipa da Hyundai Motorsport, Cyril Abiteboul, a destacar dois fatores-chave por trás da decisão: o desempenho recente melhorado da equipa e o apoio da FIA do lado dos regulamentos. Especificamente, a FIA concedeu a todos os fabricantes dois jokers de homologação adicionais — fichas que permitem atualizações em componentes homologados dos carros — para a temporada de 2025. Estas atualizações têm como objetivo ajudar as equipas a aperfeiçoar os seus carros Rally1 e resolver as limitações atuais.

Compromisso apenas por mais um ano

Abiteboul disse que a extensão oferece à Hyundai “tempo para moldar o futuro da Hyundai Motorsport com maior confiança”:

“Temos o prazer de confirmar que a Hyundai Motorsport continuará a participar no Campeonato Mundial de Ralis da FIA em 2026. Esta decisão reflete o forte impulso que construímos nos eventos recentes e o apoio regulamentar da FIA, que nos permitirá continuar a desenvolver o nosso carro Rally1 e manter a competitividade ao mais alto nível. Esta temporada adicional também nos dá tempo para moldar o futuro da Hyundai Motorsport com maior confiança.”

FIA não está preocupada

O chefe técnico e de segurança da FIA, Xavier Mestelan Pinon, confirmou que o pedido de jokers adicionais veio de todos os fabricantes concorrentes, não apenas da Hyundai:

“Conforme solicitado por todos os fabricantes, permitimos dois novos jokers para que eles pudessem atualizar o carro para o ponto necessário, para que se sentissem confortáveis. Foi algo solicitado não apenas pela Hyundai, mas também pela Hyundai. Eu diria que também cumprimos essa exigência.”

“Não estamos realmente preocupados com isso [futuro da Hyundai no WRC]. Acabamos de anunciar, como vocês viram esta manhã, que o regulamento técnico continuará. Portanto, no momento, não há preocupação de que alguém deva deixar o campeonato”.

A falta de um compromisso de longo prazo para além de 2026 reflete a incerteza contínua em torno do próximo conjunto de regras técnicas do WRC. As discussões sobre controlo de custos, sustentabilidade e a direção futura da categoria Rally1 ainda estão em curso, e as equipas — incluindo a Hyundai — provavelmente estão à espera de mais clareza antes de tomarem decisões para além da temporada de 2026.