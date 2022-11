WRC: Hyundai confirma Lappi a tempo inteiro e Breen a alternar com Sordo | AutoSport

Tal como se esperava, a Hyundai anunciou o seu line up para 2023 e não há surpresas face ao que já

se antevia: Esapekka Lappi vai para a Hyundai Motorsport a tempo inteiro e Craig Breen regressa à equipa em part-time.

Depois de ter partilhado um Toyota com Sébastien Ogier esta época, o finlandês vai trocar de equipa e realizar um programa a tempo inteiro num i20 N Rally1 em 2023. Depois de ter guiado para a M-Sport Ford e Toyota, agora é a vez da Hyundai.

Já Craig Breen, volta aos programas parciais, volta a assinar pela equipa Alzenau e partilhará o terceiro carro com Dani Sordo. Tal como fez com a Hyundai entre 2019 e 2021.

Como esperado, Thierry Neuville continua a liderar a equipa, sendo que para já ainda não estão determinados os ralis que Breen e Sordo vão fazer.

Para Julien Moncet o line up é competitivo: “três carros e quatro equipas experientes. Com estas quatro duplas, temos uma combinação competitiva e experiente de talento, que irá sustentar o espírito de trabalho de equipa e a mentalidade dentro de toda a nossa organização”.