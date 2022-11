WRC: Hyundai com Neuville, Breen, Lappi e Sordo… | AutoSport

Tal como se esperava, foi esta manhã confirmada a saída de Craig Breen da M-Sport Ford, sendo que o irlandês é o substituto de Ott Tanak na Hyundai Motorsport, equipa onde fez um trabalho que lhe permitiu ser notado pela M-sport, que lhe confiou o Ford Puma Rally1 a tempo inteiro.

Como se sabe, as coisas não correram a contento, por vezes sucede um piloto adaptar-se bem a uma equipa, foi o caso da M-Sport, mas mal ao carro, o que foi também o caso, e daí o regresso à Hyundai.

O irlandês e a M-Sport precisavam de se libertar da espiral negativa em que se colocaram ambos, e uma mudança era inevitável para as duas partes. A rescisão de contrato foi certamente algo muito simples de resolver, porque ambos queriam o mesmo. Agora, Breen regressa à Hyundai Motorsport onde se irá juntar a Thierry Neuville, Esapekka Lappi e Dani Sordo, informação que será confirmada nos próximos dias. Agora fica a faltar saber se Tanak vai para a M-Sport, Toyota ou fica em casa, e quem irá alternar com Sébastien Ogier na Toyota. E também se Adrien Fourmaux fica na M-Sport, o que parece cada vez menos provável.