WRC, Hyundai com grande oportunidade de vencer em Portugal | AutoSport

A Hyundai é a única equipa que ainda não venceu este ano no WRC, mas os seus pilotos não têm estado longe do conseguir ao ponto de terem os mesmos pódios da Toyota. É verdade que o piloto mais bem posicionado no Mundial de Pilotos é Thierry Neuville na quinta posição, mas somente 11 pontos separam os cinco melhores pilotos no WRC pelo que as diferenças têm sido curtas. O facto dos três pilotos da Hyundai, serem 4º (Thierry Neuville), 5º (Esapekka Lappi) e 8º (Dani Sordo) podem permitir-lhes, se ninguém falhar afinações ou estiverem em menor forma, criar uma margem a que a Toyota e Ford terão dificuldades de acompanhar no longo dia de sábado, mas isso é algo a que somente o dia da próxima 6ª Feira irá responder. Caso tudo esteja normal entre as três equipas, a ordem na estrada de 6ª Feira pode ser um fator decisivo. É esperar para ver…

