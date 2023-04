WRC: Hyundai com dois carros na Croácia, e uma decoração especial em homenagem a Craig Breen | AutoSport

A Hyundai Motorsport confirmou a sua participação no Rali da Croácia, apenas com dois carros, ao contrário do que estava previsto inicialmente, na sequência do que sucedeu no teste pré-evento em que Craig Breen perdeu a vida. Os carros serão decorados representando as cores da bandeira irlandesa, em memória do piloto.

Segundo a Hyundai “esta decisão de participar foi tomada após cuidadosa consideração, que incluiu discussões com a família de Craig Breen, o seu navegador James Fulton, e as restantes duplas e membros da equipa da Hyundai Motorsport. A família de Breen e James Fulton confirmaram que era seu desejo que a equipa competisse na Croácia em honra de Craig Breen”.

Assim, as duas duplas da Hyundai i20 N Rally1 Hybrid serão Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe e Esapekka Lappi/Janne Ferm: “após cuidadosa consideração envolvendo todas as partes interessadas, decidimos participar no Rally da Croácia. Fá-lo-emos em memória do Craig, para o honrar, a sua paixão pelo rali e o seu espírito competitivo. Entraremos com dois carros e retiraremos a terceira inscrição como marca de respeito. Ambos os carros irão correr com uma decoração especial para o Craig, a sua família, amigos e fãs.

É evidente ao falar a todos que a melhor maneira de honrar o legado do Craig não foi retirar a nossa inscrição, por isso participamos conscientes do nosso companheiro de equipa perdido, amigo e concorrente incrível”, disse o diretor da Hyundai Motorsport Team, Cyril Abiteboul.