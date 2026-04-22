WRC: Hyundai com ambição renovada e esperanças em Dani Sordo

A Hyundai Shell Mobis World Rally Team chega ao Rally Islas Canárias com um lote de três pilotos e um objetivo claro: transformar velocidade em vitória numa prova onde a margem de erro é mínima e a consistência decide tudo. A equipa traz Thierry Neuville e Adrien Fourmaux como titulares, mas o destaque da semana vai para Dani Sordo, que regressa ao Hyundai i20 N Rally1 na sua prova de casa, a primeira participação do espanhol na categoria principal desde o Rali da Acrópole em 2024.

Pódios consecutivos reforçam ambição

O terceiro lugar de Hayden Paddon e John Kennard na Croácia abriu uma série de pódios consecutivos que a equipa quer prolongar nas Canárias. O diretor desportivo Andrew Wheatley foi direto na antevisão: “Sabemos que temos velocidade para combater Katsuta e Pajari, e estamos confiantes de que as revisões recentes nos testes nos vão ajudar a continuar a perseguir o lugar mais alto do pódio.”

Mas Wheatley foi também o primeiro a reconhecer que a Croácia ficou aquém do esperado em termos de resultado máximo. “A Croácia está agora nos livros de história — temos os olhos postos na próxima prova. Toda a equipa sabe que tem de tirar partido de todas as vantagens possíveis”, afirmou, sublinhando a necessidade de um recomeço focado após a saída de estrada de Neuville na última especial.

A dureza de Gran Canaria

O Rally Islas Canárias, na sua 50ª edição, oferece 18 especiais e 301,30 quilómetros cronometrados em asfalto praticamente virgem, com ‘grip’ elevado e curvas longas que exigem notas rigorosas e execução perfeita. Neuville destacou precisamente esse aspeto: “As estradas têm um carácter muito semelhante ao de um circuito, num cenário bonito, mas são muito exigentes e técnicas no que respeita às notas de passo. Esse é um dos principais desafios aqui: fazer boas notas em que se possa confiar, porque as curvas são muito longas.”

A imprevisibilidade meteorológica é outra variável a considerar. “Pode haver chuva numa especial e condições completamente secas na seguinte”, alertou Neuville, acrescentando que a equipa trabalhou para melhorar a precisão e o equilíbrio do carro. Fourmaux foi na mesma linha: “Cada segundo será difícil de otimizar. O tempo é um fator que pode tornar este rali bastante complicado — junto ao mar o tempo pode ser agradável, mas nas montanhas a chuva pode chegar com nevoeiro intenso.”

Sordo de regresso a casa

O nome mais aguardado da semana é Dani Sordo. O espanhol retoma o lugar no Hyundai i20 N Rally1 ao lado de Cándido Carrera e aterra nas Canárias com ambição declarada: “O meu objetivo é ter uma boa afinação e lutar pela vitória ou por um pódio — quando começo um rali, viso sempre a vitória, e estar em Espanha em asfalto torna isso muito alcançável.”

Sordo realizou testes na semana anterior no Rallye La Llana, encontrando bom equilíbrio com o carro após mais de um ano de ausência da competição no topo. O veterano reconhece, contudo, que as Canárias têm as suas particularidades: “A ilha é bastante complicada. Não me recordo muito bem da prova, mas lembro-me que encontrar boas sensações era difícil.”