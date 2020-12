WRC: Hyundai Campeã pela segunda vez

A Hyundai assegurou o título de Construtores pela segunda vez na sua história e Andrea Adamo, Chefe de Equipa nestes últimos dois anos, era uma pessoa muito emocionada, com as lágrimas a caírem-lhe pela face aquando da entrevista aos microfones do WRC: “Talvez seja esta a primeira vez que não consigo responder às vossas perguntas”, começou por dizer Adamo, enquanto chorava. “Este tem sido um ano espantoso, mas um ano muito complicado. Sei o quanto todos lutaram este ano e todos foram de alguma forma tocados pessoalmente. Obrigado a todos por me apoiarem”, disse.