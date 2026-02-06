WRC: Hyundai aposta em três carros na luta pelo pódio no Rali da Suécia

A Hyundai Motorsport mantém a confiança na sua capacidade para discutir o título do Mundial de Ralis com a Toyota e espera ter três carros na luta pelos lugares do pódio no Rali da Suécia, que se disputa na próxima semana.

A marca coreana chega à neve sueca depois de um arranque de época complicado em Monte Carlo, onde a Toyota assinou um triplo pódio, liderado pelo novo reforço Oliver Solberg. A Hyundai já antecipava dificuldades nas especiais de asfalto monegasco – tudo o que é muitas mudanças de aderência a Hyundai tem quase sempre mais dificuldades – , cenário agravado por condições invernais extremas.

Ainda assim, o diretor desportivo Andrew Wheatley garante que a estrutura deu “grandes passos” na aproximação à Toyota e mostra-se convicto de que o pacote i20 N Rally1 vai trazer resultados ao longo de 2026.

Durante a pré‑época, a Hyundai trabalhou num novo eixo dianteiro, com o objetivo de alargar a janela de utilização do carro, e introduziu também evoluções na transmissão: “É sempre uma preocupação quando eles [Toyota] são primeiro, segundo e terceiro no pódio, isso é sempre uma preocupação, mas temos de avaliar onde estão os desafios e garantir que voltamos mais fortes”, afirmou Wheatley, sublinhando estar “muito mais confiante” no início desta temporada do que no Central European Rally do ano passado.

Neuville acredita em vantagem em terra e neve

Thierry Neuville partilha esse otimismo, sobretudo quando a discussão passa para ralis de neve e de terra. O belga recorda que a equipa tende a sentir-se mais à vontade nessas superfícies, o que pode equilibrar a luta com a Toyota.

“Sabemos que em terra nos sentimos geralmente muito mais confortáveis no carro”, explicou Neuville, reconhecendo, ainda assim, que “os Toyota serão fortes, não há dúvida, são sempre fortes e mostraram no ano passado como deram um passo em frente”. Sobre a ronda escandinava, o piloto recorda que “na Suécia e na Finlândia no ano passado tivemos algum andamento” e manifesta esperança de, com o trabalho nos testes de preparação, ser “mais rápido do que no ano passado”.

Lappi reforça ataque com terceiro carro

O Rali da Suécia representa também o regresso de Esapekka Lappi à equipa, para guiar o terceiro i20 N Rally1. O finlandês já demonstrou ser particularmente eficaz nas especiais geladas, tendo vencido a prova em 2024 com a Hyundai.

Lappi e a co‑piloto Enni Mälkönen testaram o i20 N na neve no fim de semana passado, logo após a participação na ronda do Campeonato da Finlândia de Ralis, o Rali do Ártico. Nessa prova, ao volante de um Škoda Fabia RS Rally2, terminaram em segundo lugar atrás de Elfyn Evans, que competiu com um Toyota GR Yaris Rally1.

Wheatley admite estar “entusiasmado com a Suécia”, lembrando que em Monte Carlo o objetivo do terceiro carro passava apenas por terminar dentro da janela de resultados definida pela equipa. “A partir da Suécia temos o EP de volta e o objetivo dele é ir o mais rápido possível, por isso voltamos a, digamos, três carros a lutar pelo pódio. O carro tem sido bastante rápido nessas condições no passado, por isso vamos ver como corre”, concluiu o responsável da Hyundai.