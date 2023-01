WRC, Hyundai ambiciosa: obter os dois títulos, o que nunca conseguiram até aqui… | AutoSport

Depois da estreia em 2014, um regresso para sermos mais precisos, a Hyundai Motorsport entra este ano na sua décima temporada do Mundial de Ralis, da sua ‘segunda vida’ na competição. Os seus objetivos estão firmemente estabelecidos e passam por conquistar os títulos de fabricantes e pilotos de 2023.

A equipa pretende aproveitar o impulso da sua forte segunda metade da temporada 2022 e para isso conta com um renovado line up de pilotos, com Thierry Neuville e Esapekka Lappi a competirem em todas as provas do campeonato, enquanto Dani Sordo e Craig Breen partilham um terceiro carro.

Depois das dificuldades do ano passado, recuperaram e a equipa foi o fabricante com maior pontuação na segunda metade da temporada. Usando isto como trampolim, e com um novo line up de pilotos, a equipa tem como objectivo alcançar mais sucesso na WRC quando a empresa entra no seu décimo ano de existência. É o presidente da Hyundai Motorsport, Sean Kim, que o afirma: “O ano passado foi um dos mais desafiantes para nós como equipa, mas talvez um dos mais gratificantes”. Trabalhar com um novo conjunto de técnicas/ regulamentos e construir o nosso primeiro carro híbrido de sempre não foi um feito fácil. Apesar de termos tido um início de temporada difícil, subimos, reagrupamo-nos, e continuamos a forçar e como resultado, fomos a equipa com melhor desempenho na segunda metade do ano. Agora, vemos 2023 como uma continuação do capítulo que começámos em 2022. Temos um pacote competitivo no Hyundai i20 N Rally7 Hybrid, quatro duplas de equipas famintas de lutar pelos títulos, e uma equipa trabalhadora nos bastidores pronta a levar o ímpeto de uma época para a seguinte”.

A campanha completa do WRC com o Hyundai i20 N Rally1 Hybrid em 2023 será realizada pelos belgas Thierry Neuville e Martijn Wydaeghe e pelos finlandeses Esapekka Lappi e Janne Ferm. As duplas competirão com os números #11 e #4 respetivamente.

Neuville faz parte da Hyundai Motorsport desde o início, e agora entra no seu terceiro ano com o navegador Wydaeghe ao seu lado. A dupla emergiu como competidores consistentes, conquistando quatro vitórias e 12 pódios em duas temporadas juntos.

Lappi e Ferm farão a sua estreia na Hyundai Motorsport no Rallye Monte-Carlo com a dupla finlandesa a deixar boa impressão em 2022, com três pódios numa variedade de superfícies.

Partilhando um terceiro Hyundai i20 N Rally1 Hybrid serão os espanhóis Dani Sordo e Cándido Carrera (#6) e os irlandeses Craig Breen e James Fulton (#42). Sordo e Carrera provaram ser uma dupla muito fiável em 2022, marcando três pódios em cinco ralis.

Breen regressa à equipa depois de uma temporada fora, pronto para se adaptar ao Hyundai i20 N Rally1 Hybrid, ao lado do novo navegador a tempo inteiro.