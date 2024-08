WRC: Hyundai ainda pondera o que fazer com o terceiro carro

Abiteboul está aberto a explorar novos cenários para o terceiro carro em 2025, possivelmente considerando pilotos fora da formação atual. Adrien Fourmaux, que está a realizar uma forte temporada no WRC, e o líder do WRC2, Oliver Solberg, que pretende regressar a um carro de Rally1, são potenciais candidatos. Estão em curso conversações e avaliações para finalizar a estratégia da equipa.

A equipa tem atualmente três i20 N Rally1, com Thierry Neuville e Ott Tanak como pilotos a tempo inteiro, enquanto o terceiro carro é partilhado entre Esapekka Lappi, Andreas Mikkelsen e Dani Sordo. O contrato de Neuville termina no final da época, mas estão em curso conversações para a sua renovação. Tanak tem a opção de prolongar o seu contrato, o que Abiteboul sugere que provavelmente será exercido.

A estratégia da Hyundai para o seu terceiro carro é a principal incerteza no alinhamento de pilotos do Campeonato do Mundo de Ralis (WRC) de 2025, de acordo com o diretor da equipa, Cyril Abiteboul.

Caro leitor, esta é uma mensagem importante.

O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.Lista de Vantagens:-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade-Desconto nos combustíveis Repsol-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membrosSaiba mais AQUI