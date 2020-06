WRC: Hoje a Finlândia, amanhã a Nova Zelândia

Foi oficialmente cancelado o Rali da Finlândia, e a nova Zelândia vai seguir-lhe o caminho, algo que era perfeitamente expectável, não só pelo facto das equipas do WRC já terem dito que “não lhes convinha” muito longas deslocações, por causa dos custos, também pelo facto do campeonato local ter sido anulado em 2020, e ainda porque a Nova Zelândia – que regressaria este ano ao WRC depois de sete anos fora – adotou uma das abordagens mais rigorosas para limitar a propagação do coronavírus.

A comunicação oficial da decisão da Finlândia surgiu hoje, quarta-feira, o comunicado oficial do cancelamento do Rali da Nova Zelândia será amanhã, portanto o próximo rali do WRC agendado é o Rali da Turquia, que tem início a 24 de setembro.

Tudo começou no México, com a pressão das equipas com o receio de não haver voos de regresso à Europa, pouco depois o Rali da Argentina foi adiado, e todos já percebemos que é um adiamento… para 2021. Passou-se algum tempo, até que as notícias começaram a chover, primeiro o adiamento dos ralis de Portugal e Sardenha, a 24 de março, o Rali Safari foi adiado a 9 de abril e cancelado a 15 de maio e o Rali de Portugal definitivamente cancelado a 30 de abril. Portanto, agora temos, Argentina (adiado, na prática, cancelado), Portugal (cancelado), Itália (adiado) Safari (cancelado), Finlândia (cancelado) e Nova Zelândia (cancelado). Como se percebe, na melhor das hipóteses, podemos ter seis ralis, da pior, nem é bom falar…

Eis o ponto da situação:

Adiado Rali da Argentina

Adiado Rali de Itália/Sardenha

24/26 de Setembro Rali da Turquia

15/17 de Outubro Rali da Alemanha

29 de Outubro Rali da Grã-Bretanha

19/21 de Novembro Rali do Japão