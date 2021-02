WRC híbrido da M-Sport quase pronto para testar

A M-Sport é conhecida por fazer muito, com pouco, e ao longo dos anos tem conseguido bater-se bem com os adversários, nomeadamente em 2017 e 2018, quando teve Sébastien Ogier e chegou aos títulos.

Para este ano, o seu CEO, Malcolm Wilson, já percebeu que terá de sacrificar a época, de modo a tentar entrar com o pé direito em 2022, altura que o Mundial de Ralis arranca com a era híbrida do WRC. E a M-Sport parece já ter um carro praticamente pronto.

“Espera-se que esteja concluído dentro de algumas semanas. No entanto, não me parece que possamos testar já. Talvez só para maio ou junho. Ainda estamos à espera da primeira unidade híbrida. Assim que chegar, poderemos finalizar os detalhes”, disse o chefe da equipa M-Sport, Richard Millener à German Rallye.

O antigo piloto da Volkswagen, Citroën e Hyundai no WRC, Andreas Mikkelsen, é apontado agora a um lugar na M-Sport com os novos regulamentos. Ao dirtfish.com, o piloto norueguês, que atua este ano ao volante de um Skoda Fabia Rally2 Evo no WRC2, afirmou: “Sabemos que a M-Sport sempre foi boa no início de novos regulamentos e parece que eles vão estar bem com o carro novo”.

Para além das mudanças de regulamentos no WRC, uma das maiores novidades pode vir da M-Sport com o adeus do Fiesta e a chegada do Puma. Como se sabe, apesar de já ter existido um modelo Puma na gama da Ford, entre 1997 e 2001, em 2019 nasceu um novo modelo Puma, no segmento dos SUV compactos. Para já, parece que a marca norte-americana pode preferir promover esse modelo no WRC ao invés do mais que conhecido Fiesta.

Mas, ainda não há confirmações oficiais.