WRC: Hankook substitui Pirelli a partir de 2025 | AutoSport

A Hankook conseguiu assegurar o contrato de fornecimento exclusivo de pneus para o Campeonato do Mundo de Ralis da FIA, com um acordo que terá início em 2025 e uma duração de três anos.

A Hankook ficará responsável pelo fornecimento de pneus para os veículos da categoria rainha Rally1, bem como para os veículos dos campeonatos de apoio WRC2, WRC3 e FIA Junior WRC, isto depois da sua candidatura ter sido aceite, numa votação do Conselho Mundial do Desporto Automóvel da FIA, hoje (quarta-feira). Chega assim ao fim o período da Pirelli.

“Estamos entusiasmados por abraçar um novo e excitante capítulo para o Campeonato do Mundo de Ralis da FIA e damos as calorosas boas-vindas à Hankook como nosso fornecedor exclusivo de pneus para os próximos três anos, com início em 2025”, afirmou Peter Thul, Diretor Sénior de Desporto da Promotora do WRC. “Também expressamos a nossa sincera gratidão à Pirelli pelas suas valiosas contribuições ao longo das últimas épocas. A sua parceria tem sido muito apreciada”, acrescentou.

Sooil Lee, Presidente e Diretor Executivo da Hankook Tire & Technology, afirmou: “O Campeonato do Mundo de Ralis da FIA é um dos desportos motorizados mais espetaculares do mundo, com uma história rica e uma enorme e dedicada base de fãs. A Hankook Tire está muito satisfeita e orgulhosa por se tornar o novo e exclusivo fornecedor e parceiro do WRC a partir de 2025.”

