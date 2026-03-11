WRC: Hankook com pneus novos para o Rali Safari

A Hankook introduziu uma nova especificação do pneu macio para os ralis de terra do WRC, antes do Rali Safari do Quénia. A alteração pretende aumentar a diferença de desempenho entre os compostos macio e duro, oferecendo maior versatilidade estratégica às equipas.

A marca sul-coreana, já tinha apresentado uma evolução no Rali de Portugal do ano passado com um novo padrão de banda de rodagem. Agora, a atualização vai mais longe, incluindo mudanças na construção do pneu e na composição do composto, tornando a versão macia ainda mais suave.

O objetivo principal é aumentar a diferença de aderência e desempenho entre os dois tipos de pneus, sobretudo em condições de baixa temperatura ou piso húmido. Com esta evolução, o pneu macio deverá oferecer maior nível de aderência, mas também uma durabilidade inferior, algo que foi intencionalmente procurado pela marca.

A nova versão do Dynapro R213W terá assim uma janela de funcionamento mais específica e apresentará um desgaste mais rápido, permitindo que o pneu opere no seu nível ideal de desempenho durante uma fase mais curta.

Inicialmente, a Hankook pretendia também introduzir um novo composto duro no Rali Safari do Quénia. Contudo, incêndios florestais na Europa dificultaram o processo de validação e desenvolvimento, levando ao adiamento dessa atualização para o Rali de Portugal, agendado para maio.

Para já, não estão previstas alterações significativas nos pneus de asfalto durante a temporada de 2026, uma vez que a marca considera que as especificações atuais continuam a apresentar bons resultados em competição.