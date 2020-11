WRC: Há Campeões mesmo com seis provas

A FIA confirmou ao AutoSport que independentemente de se realizar ou Rali de Monza ou não, os títulos de Pilotos e Construtores serão averbados. Há alguns meses falava-se num mínimo de sete provas para haver Campeão, mas as regras nada referem quanto a essa situação, pelo que as seis provas já realizadas podem produzir Campeões de Pilotos e Construtores. Neste momento nada indica que o Rali de Monza possa ser anulado, mas os receios que isso possa suceder são crescentes. Resta aguardar pelo passar do tempo.