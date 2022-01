WRC: Gus Greensmith estreou-se a vencer troços, Sébastien Loeb soma…929! | AutoSport

Gus Greensmith entrou hoje para esta lista, curiosamente batendo o seu líder que somava 925 triunfos em especiais à entrada desta rali. Já somou mais quatro até aqui. Veja a lista completa, e os nomes fantásticos que vemos no top 30, por exemplo. Veja a lista completa

1 Loeb, Sebastien FR 925

2 Alen, Markku FI 826

3 Sainz, Carlos ES 756

4 Kankkunen, Juha FI 700

5 Mikkola, Hannu FI 654

6 Ogier, Sebastien FR 631

7 Vatanen, Ari FI 590

8 Auriol, Didier FR 554

9 Gronholm, Marcus FI 542

10 Latvala, Jari-Matti FI 539

11 Blomqvist, Stig SE 486

12 McRae, Colin GB 477

13 Solberg, Petter NO 457

14 Rohrl, Walter DE 439

15 Biasion, Massimo IT 373

16 Makinen, Tommi FI 362

17 Waldegard, Bjorn SE 290

18 Neuville, Thierry BE 288

19 Tanak, Ott EE 284

20 Burns, Richard GB 277

21 Hirvonen, Mikko FI 260

22 Salonen, Timo FI 257

23 Sordo Castillo, Daniel ES 215

24 Delecour, Francois FR 214

= Eriksson, Kenneth SE 214

26 Toivonen, Henri FI 185

27 Mouton, Michele FR 162

28 Airikkala, Pentti FI 147

29 Munari, Sandro IT 132

30 Darniche, Bernard FR 118

31 Mikkelsen, Andreas NO 110

32 Martin, Markko EE 101

33 Schwarz, Armin DE 100

34 Evans, Elfyn GB 99

35 Meeke, Kris GB 92

36 Panizzi, Gilles FR 91

37 Ragnotti, Jean FR 90

38 Ericsson, Mikael SE 78

39 Rovanpera, Harri FI 77

40 Therier, Jean-Luc FR 74

41 Eklund, Per SE 73

= Makinen, Timo FI 73

43 Liatti, Piero IT 72

44 Ostberg, Mads NO 65

45 Nicolas, Jean-Pierre FR 62

46 Andruet, Jean-Claude FR 59

47 Recalde, Jorge AR 58

= Saby, Bruno FR 58

49 Kullang, Anders SE 57

50 Carlsson, Ingvar SE 56

51 Duval, Francois BE 55

52 Boyce, Walter CA 52

53 Clark, Roger GB 51

54 Bettega, Attilio IT 47

55 Fiorio, Alessandro IT 45

= Pinto, Raffaele IT 45

57 Loubet, Yves FR 44

58 Lappi, Esapekka FI 42

59 Atkinson, Christopher AU 41

60 Thiry, Bruno BE 39

61 Brookes, Russell GB 38

= Lampinen, Simo FI 38

= Paddon, Hayden NZ 38

64 Pond, Tony GB 37

65 Frequelin, Guy FR 36

= Jonsson, Mats SE 36

67 Hamalainen, Kyosti FI 35

68 Loix, Freddy BE 34

69 Solberg, Henning NO 33

70 Millen, Rod NZ 31

71 Andersson, Ove SE 29

= Rovanpera, Kalle FI 29

= Wilson, Malcolm GB 29

74 Fassina, Antonio IT 28

75 Bacchelli, Fulvio IT 27

= Bugalski, Philippe FR 27

= Moutinho, Joaquim PT 27

= Radstrom, Thomas SE 27

= Wittman, Franz AT 27

80 Cerrato, Dario IT 26

81 Puras, Jesus ES 25

82 Aghini, Andrea IT 23

83 Galli, Gianluigi IT 22

= Verini, Maurizio IT 22

85 Breen, Craig IE 21

= Kinnunen, Leo FI 21

87 Chatriot, Francois FR 20

= Paganelli, Alcide IT 20

= Warmbold, Achim DE 20

90 Gardemeister, Toni FI 17

= Haider, Josef AT 17

92 Cunico, Gianfranco IT 15

= McRae, Jimmy GB 15

= Novikov, Evgeny RU 15

= Walker, Jim US 15

96 Buffum, John US 14

= Grundel, Karl SE 14

= Suninen, Teemu FI 14

99 Beguin, Bernard FR 13

= Kubica, Robert PL 13

= Mehta, Shekhar KE 13

= Vudafieri, Adartico IT 13

103 Sundstrom, Mikael FI 12

104 Aaltonen, Rauno FI 11

= Bourne, Peter NZ 11

106 Cinotto, Michele IT 10

= Hanninen, Juho FI 10

= Stohl, Manfred AT 10

109 Adams, Paul NZ 8

= Bica, Carlos PT 8

= Wilson, Ray NZ 8

112 Demuth, Harald DE 7

= Kleint, Jochi DE 7

= Pons, Xavier ES 7

= Pregliasco, Mauro IT 7

116 Allport, Neil NZ 6

= Andersson, Per-Gunnar SE 6

= Edling, Thornbjorn SE 6

= Fowkes, Anthony GB 6

= Lindholm, Sebastian FI 6

= Livieratos, Tassos GR 6

= Wiedner, Wilfried AT 6

123 Aava, Urmo EE 5

= Almeras, Jacques FR 5

= Chasseuil, Guy FR 5

= Dawson, Andy GB 5

= Katsuta, Takamoto JP 5

= Lampi, Lasse FI 5

= Lindberg, Hakan SE 5

= McRae, Alister GB 5

= Ortigao, Jorge PT 5

= Rockey, Nigel GB 5

= Tabaton, Fabrizio IT 5

134 Asterhag, Leif SE 4

= Billows, Keith GB 4

= Coppier, Alain FR 4

= Duncan, Ian KE 4

= Herrmann, Edgar DE 4

= Kallstrom, Harry SE 4

= Kopecky, Jan CZ 4

= Kresta, Roman CZ 4

= Madeira, Rui PT 4

= Moreau, Pierre-Louis FR 4

= Piot, Jean-Francois FR 4

= Serpaggi, Francis FR 4

= Teesdale, Tony NZ 4

= Villagra, Federico AR 4

148 Ballestrieri, Amilcare IT 3

= Bouffier, Bryan FR 3

= Dallavilla, Andrea IT 3

= Dunkerton, Ross AU 3

= Jansson, Tomas SE 3

= Johansson, Bjorn SE 3

= Kytolehto, Jarmo FI 3

= Lefebvre, Stephane FR 3

= Llewellin, David GB 3

= Markouizos, Anastasios GR 3

= Officer, David AU 3

= Prokop, Martin CZ 3

= Sclater, Chris GB 3

= Shinozuka, Kenjiro JP 3

= Stohl, Rudolf AT 3

= Taylor, John GB 3

= Tognana, Antonio IT 3

= Torph, Lars-Erik SE 3

= Tuohino, Janne FI 3

= Weber, Erwin DE 3

= Wilson, Matthew GB 3

169 Ambrosino, Alain FR 2

= Bardolet, Jose Maria ES 2

= Bengue, Alexandre FR 2

= Carlsson, Daniel SE 2

= Dahm, Erhard US 2

= del Zoppo, Giovanni IT 2

= Deschaseaux, Jean MA 2

= Drummond, Tony GB 2

= Gardavot, Christian FR 2

= Heggie, Donald GB 2

= Jaroszewicz, Andrzej PL 2

= Jean-Joseph, Simon FR 2

= Johansson, Erik SE 2

= Kaby, Terry GB 2

= Manzagol, Jean-Pierre FR 2

= Moschous, George GR 2

= Netto, Luis PT 2

= Nilsson, Soren SE 2

= Rainio, Tapio FI 2

= Robert, Cedric FR 2

= Snijers, Patrick BE 2

= Tauziac, Patrick FR 2

= Trelles, Gustavo UY 2

= Walfridsson, Per-Inge SE 2

193 Abbring, Kevin NL 1

= al-Attiyah, Nasser QA 1

= Alessandrini, Paolo IT 1

= Andervang, Stig SE 1

= Andreucci, Paolo IT 1

= Araujo, Armindo PT 1

= Balesi, Claude FR 1

= Ballet, Jean-Pierre FR 1

= Barbasio, Sergio IT 1

= Baroni, Pierre-Cesar FR 1

= Battistoli, Luigi IT 1

= Beauchef, Alain LU 1

= Beynon, Christopher GB 1

= Brambilla, Alberto IT 1

= Brise, Tim GB 1

= Camilli, Eric FR 1

= Carello, Tony IT 1

= Carlsson, Lars SE 1

= Clarr, Jean-Louis FR 1

= Danielsson, Bror SE 1

= de Vitta, Domingo UY 1

= Deila, Piergiorgio IT 1

= Dodd, William US 1

= Doughty, Peter GB 1

= Elsmore, Graham GB 1

= Enomaa, Heikki FI 1

= Evans, Gwyndaf GB 1

= Fall, Tony GB 1

= Fourmaux, Adrien FR 1

= Gaban, Pascal BE 1

= Gallacher, Drew GB 1

= Gassner, Hermann DE 1

= Gierowski, Marek PL 1

= Grierson, Murray GB 1

= Hauck, Wolfgang DE 1

= Heinonen, Taisto FI 1

= Heinonen, Timo FI 1

= Higgins, Mark GB 1

= Hill, George GB 1

= Hourihan, Bob US 1

= Huttunen, Jari FI 1

= Jennings, Mark NZ 1

= Ketomaa, Jari FI 1

= Kim, Aji KR 1

= Koob, Nicolas LU 1

= Marshall, Mike NZ 1

= Mucha, Robert PL 1

= Paasonen, Jani FI 1

= Perusse, Jean-Paul CA 1

= Protasov, Yuriy UA 1

= Rae, Jimmy GB 1

= Raies, Gabriel AR 1

= Raikkonen, Kimi FI 1

= Raymond, Julian GB 1

= Rayneri, Michele IT 1

= Reutemann, Carlos AR 1

= Robson, Blair NZ 1

= Samida, Tom US 1

= Sarrazin, Stephane FR 1

= Scandola, Umberto IT 1

= Snobeck, Dany FR 1

= Sola, Daniel ES 1

= Stromberg, Ola SE 1

= Taylor, Graham GB 1

= Tidemand, Pontus SE 1

= Turiani, Auguste MC 1

= Van de Wauwer, Jean-Pierre BE 1

= van der Merwe, Sarel ZA 1

= Videan, Kevin GB 1

= Warmbold, Antony DE 1

= Wathen, Christopher GB 1

= Zanini, Antonio ES 1

Fonte: juwra.com/World Rally Archive