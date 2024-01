WRC, Grégoire Munster: “talvez tenha entrado 5 Km/h depressa demais “ | AutoSport

Grégoire Munster/Louis Louka (Ford Puma Rally1 Hybrid) estavam a fazer uma boa prova, consistente, mas sem arriscar. tiveram uma ligeira saída no gelo da PE3, mas depois andaram bem, tinham feito um terceiro tempo na PE9, andavam nos outros entre o quinto e o sexto mas depois veio a malfadada PE 12, precisamente a mesma onde tinham feito o terceiro tempo de manhã. A sujidade, era muito maior. Munster explicou como aconteceu: “Penso que terá sido um erro meu, talvez tenha entrado 5 Km/h depressa demais e numa curva com lama e batemos. Entrei no apex certo, mas com a lama o carro escorregou batemos na barreira e as duas rodas do lado direito ficaram no ar com o carro um pouco pendurado e não conseguíamos sair dali. O carro não tem qualquer dano, é frustrante” disse Grégoire Munster, que amanhã regressa com o seu Ford Puma Rally1 Hybrid para tentar obter alguns pontos, já que de hoje soma zero.

Así ha sido la salida de carretera de Grégoire Munster #WRC: pic.twitter.com/uyudDauqet — Iván Fernández (@fernischumi) January 27, 2024