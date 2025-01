WRC, Grégoire Munster: o ano do tudo ou nada

Esta é a época do tudo ou nada para Grégoire Munster, e depois deu m ano de aprendizagem, tem agora obrigação de fazer bem melhor. Os sinais que tem dado não são nada de especial, mas tem para já o benefício da dúvida porque sabemos bem o nível que tem o WRC. Há claramente no WRC2, pilotos que mereciam estar onde está, mas as coisas não são assim, quem pode, pode, e o que Munster tem de fazer é tentar calar bocas.

É verdade que a M-Sport forma pilotos, mas não faz sentido se for possível perceber que não dá muito mais do que já deu. O luxemburguês regressa ao Mónaco para a sua sexta participação no Rallye Monte-Carlo, a segunda em Rally1. A edição do ano passado, apesar de ter trazido algum infortúnio ao piloto luxemburguês, também o viu estabelecer alguns bons tempos entre os cinco primeiros, o que lhe trará confiança para a próxima semana. Agora, com uma forte base de conhecimento do rali e mais experiência no Rally1, Munster e Louis Louka vão tentar manter o ritmo e a consistência que os fãs viram no final da época de 2024.

Para Grégoire Munster: “tivemos um bom teste pré-evento; no primeiro dia, em piso seco, experimentámos algumas coisas novas que penso que serão um fator chave para este ano, e também tivemos uma boa sensação na neve.

Há alguns ajustes a fazer, agora que não temos o híbrido, mas a sensação até agora é boa.

Monte-Carlo é sempre um evento complicado com todas as condições variadas, especialmente com todo o gelo que se pode acumular durante a noite. É preciso ter um carro com o qual nos sintamos confortáveis e que funcione em todas as superfícies, e estamos confiantes de que temos isso para o evento. Mal posso esperar para sentir a atmosfera na quinta-feira à noite durante os troços noturnos, é uma sensação tão especial para as primeiras especiais da nova época. Penso que todos os pilotos conhecem essa sensação!”