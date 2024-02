WRC, Grégoire Munster na neve: 2023, Ford Fiesta Rally3; 2024, Ford Puma Rally1 | AutoSport

Grégoire Munster vai participar no seu segundo Rali da Suécia, depois da sua estreia no ano passado na categoria Júnior ao volante de um Fiesta Rally3, mas agora o piloto corre pela primeira vez com o Rally1 na neve. Um salto gigantesco e um enorme desafio para o piloto.

Utilizando o seu dia de testes e a experiência adquirida na Suécia, Munster procurará ter outro fim de semana consistente após o seu forte desempenho em Monte-Carlo: “O grande desafio para a Suécia será conhecer o carro nesta superfície específica. Tivemos a oportunidade de conduzir uma vez na neve no ano passado com o Fiesta Rally3, mas desta vez vamos ter muito mais velocidade nas curvas. Por isso, há um desafio adicional em que temos de adaptar as notas de ritmo à velocidade diferente com o Puma. Também vamos tentar não ficar presos nos bancos de neve, que podem acontecer muito rapidamente! “Tivemos um bom teste antes do evento, onde experimentámos muitas coisas diferentes. Mas queremos tentar manter as coisas simples, apenas sentir o carro, fazer os quilómetros e melhorar nesta superfície. Esperamos apenas terminar o rali e progredir ao longo da prova.” Grégoire Munster