WRC, Grégoire Munster: “conseguir bons resultados e aumentar o ritmo rali após rali” | AutoSport

Grégoire Munster teve em 2023 a oportunidade de se estrear nos Rally1, fez duas provas com o Puma da M-Sport, Chile e Europa Central, tendo deixado boas indicações face à experiência que tinha. O salto dos Rally2 para os Rally1 é enorme, e esse caminho tem que ser percorrido por todos os jovens que derem o ‘salto’. Ou pelo menos, tentarem. Foi uma nova cara para a maior parte da equipa no início de 2023, mas agora Grégoire Munster já se encontra bem estabelecido no contingente M-Sport. Um ano muito consistente para o luxemburguês, que está agora em condições de ser um dos jovens pilotos mais promissores na temporada de 2024. As suas conquistas até o momento incluem dois títulos júnior belgas, além de uma série de resultados entre os cinco primeiros no WRC2 desde sua estreia na categoria em 2022. Desde seu primeiro evento no Ford Fiesta Rally2 no Rallye Monte-Carlo em janeiro de 2023, Munster fez uma progressão constante ao longo da temporada, culminando com uma vitória no WRC2 Challenger na Grécia. No início da temporada também conquistou a vitória na categoria Junior WRC na Estónia, ao volante de um Fiesta Rally3.

Munster impressionou quase todos nos seus eventos de estreia no Rally1 no Chile e na Europa Central. Lutou muito para se dar bem com o Puma no Chile e viu isso tornar-se realidade na sua superfície preferida, o asfalto do Rali da Europa Central, onde conquistaria o sétimo lugar, estreando-se a vencer um troço: “Guiar quase toda a temporada no WRC2 em 2023 foi muito positivo, foi a primeira vez que tive a oportunidade de fazer quase todos os eventos do WRC e ganhar quilometragem e experiência. As duas provas com o Puma ajudaram-me muito na preparação para 2024. Trabalhar dentro da equipa M-Sport também tem sido incrivelmente útil, temos a equipa WRC2 e Rally1 todas dentro da mesma estrutura, o que é bom como preparação para o Rally1, para nos sentirmos em casa! Estou ansioso para começar em Monte-Carlo e o objetivo para 2024 será primeiro conseguir bons resultados e aumentar o ritmo rali após rali, tentar não cometer erros e apenas adquirir toda a experiência possível. Vamos enfrentar campeões mundiais, pelo que será um grande desafio, mas estou realmente ansioso por isso”, disse Grégoire Munster.