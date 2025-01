WRC, Grégoire Munster: 2 degraus acima, mostra evolução e estreia-se a vencer PEC

Grégoire Munster surpreende no Rali de Monte Carlo: da estreia à vitória em troços, ao bom andamento geral. Foi pena a placa de gelo que o tramou…

Grégoire Munster – Louis Louka (Ford Puma Rally1) foram uma boa surpresa. O ano passado, o primeiro do piloto nos Rally1, foi pobre demais. Mas o que fez no Monte Carlo foi um grande trabalho. Ganhou uma especial, uma estreia, mas fez mais do que isso, pois teve um andamento dois degraus acima de 2024. Agora tem que o provar nas próximas provas, e talvez a diferença se tenha feito em termos mentais, mas a verdade é que nesta prova merecia muito mais do que teve: “Penso que há muitos aspectos positivos a referir, penso que, de um modo geral, tivemos um bom ritmo e melhorámos muito de dia para dia. Fizemos um quarto tempo na quinta-feira, dois segundos na sexta-feira e depois a nossa primeira vitória na especial da manhã de sábado. Por isso, temos vindo a melhorar constantemente e também aprendemos muito. Obrigado à equipa por ter trabalhado até tarde na sexta-feira à noite para reparar o carro e podermos voltar a andar no sábado. Deu-nos a oportunidade de ganhar mais alguma experiência, o que foi muito importante, especialmente porque estamos a conduzir com pneus novos.