WRC: Grégoire Munster: 1ª prova repetida, 1ª mostra de evolução

Uma boa surpresa no fim de semana do Rali do Chile, foi Grégoire Munster, com a prova sul-americana a ser a primeira que repetiu de Rally1. Não foi por acaso a melhoraria de prestação face a outras provas, pois quando se estreou na categoria principal, o jovem piloto enfrentou um verdadeiro teste de fogo.

Os troços, que até então conhecia minimamente bem, tornaram-se um novo labirinto de desafios.

O carro era bem mais potente e competitivo, as velocidades mais intensas e, de repente, cada curva parecia uma nova prova de coragem.

Nas primeiras provas, as dificuldades eram constantes: faltava experiência com o novo ‘monstro’ e os tempos nos troços mostravam isso. Mas Munster não se deixou abater e agora, com algumas voltas a mais no currículo e mais confiança no volante, começa a provar do doce sabor da evolução.

De regresso a provas que um dia o desafiaram, começa a exibir performances mais capazes.

Ainda sem mostrar grande talento, mas com determinação, cada prova é agora uma oportunidade de transformar o que até aqui foi incerteza…

Todos sabemos que Munster tem pouca experiência no WRC em geral, em comparação com os seus rivais de topo, sobretudo experiência nos Rally1 e agora regressar a ralis que já tinha feito antes num carro de Rally1 é um teste vital às suas capacidade. Era 5ª da geral na 6ª feira a menos de 15s da frente.

Não foi por acaso que no sábado se atrasou porque… os troços eram novos e não o tinha feito antes.

Acabou por terminar em sexto, apenas oito segundos atrás de Sami Pajari. Agora, tem de voltar a subir de nível no Rali da Europa Central: “Estou satisfeito com o nosso desempenho na sexta-feira, mostrámos um bom ritmo e fomos competitivos com os da frente. O sábado foi um pouco mais difícil de manhã, eram troços novos para nós, mas melhorámos à tarde em condições complicadas. No nevoeiro, conseguimos fazer o terceiro melhor tempo na PEC11, o que foi muito bom para nós.

O domingo foi novamente complicado com a chuva e o nevoeiro, mas conseguimos evitar problemas e não cometemos erros durante todo o fim de semana. O objetivo era trazer o carro para casa, o que era importante para nós depois de um bom esforço na sexta-feira”, disse.