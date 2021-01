WRC: Grande lista de inscritos, pequeno Rali de Monte Carlo

São 84 as equipas que realizaram a sua inscrição para participar na ronda de abertura do Mundial de Ralis 2021, o Rallye Monte-Carlo, que se realiza – se não houver nada em contrário até lá – de 21 a 24 de Janeiro. O Automóvel Clube de Mónaco, organizador, divulgou hoje a lista de inscritos, onde constam 10 World Rally Car, bem como fortes participações nas classes de apoio, o WRC2 e WRC3.



A atual campeã dos fabricantes, Hyundai Motorsport inscreve Ott Tänak, Thierry Neuville e Dani Sordo em três Hyundai i20s WRC. O espanhol Sordo terá ao lado Carlos Del Barrio pela última vez, antes do compatriota Borja Rozada assumir o papel de navegador na prova seguinte.

Os quatro carros da Toyota terão Sébastien Ogier, Elfyn Evans, Kalle Rovanperä e Takamoto Katsuta, Yaris WRC.

A M-Sport Ford registou Teemu Suninen e Gus Greensmith. Suninen será navegado por Mikko Markkula, que substitui Jarmo Lehtinen. Pierre-Louis Loubet é o último piloto de topo. O francês, que vai guiar um Hyundai i20 WRC inscrito pela Hyundai 2C Compétition.



Há oito inscrições no WRC2. A Toksport corre com dois Skoda Fabia Rally2 evo para Andreas Mikkelsen e Marco Bulacia. Mikkelsen é navegado por Ola Fløene, que vai para o lugar de Anders Jaeger, enquanto Bulacia ascende ao WRC2. Oliver Solberg faz a sua estreia na Hyundai num NG i20 com Adrien Fourmaux ao volante do Ford Fiesta Rally2 da M-Sport Ford.

A Movisport também terá dois carros, um Volkswagen Polo R5 para o russo Nikolay Gryazin e um Skoda Fabia R5 evo para Enrico Brazzoli, enquanto Eric Camilli e Sean Johnston conduzem o Citroën C3, com o francês a fazê-lo com a Sports &You.



Onze inscrições foram recebidas pelo ACM no WRC3. Dois Citroën C3 R5 para os franceses Nicolas Ciamin e Yohan Rossel. Cinco Skoda Fabia estão inscritos para Fabrizio Arengi Bentivoglio, Cedric De Cecco, Cédric Cherain, Johannes Keferböck e Miguel Diaz Aboitiz. Com Citroën C3 R5 correm Giacomo Ogliari e Davy Vanneste. O antigo piloto do WRC Junior, Tom Williams e o austríaco Hermann Neubauer vieram dos Ford Fiesta Rally2. Como se sabe, os organizadores tiveram de fazer mais alterações ao itinerário para cumprir os protocolos de recolher obrigatório relativos à Covid-19 em França. O horário, que será divulgado em breve, inclui 14 troços, cobrindo 257,64 km.

LISTA DE INSCRITOS – CLIQUE AQUI