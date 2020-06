WRC Grã-Bretanha: Venda de bilhetes vital para garantir sucesso do evento

De acordo com o responsável do Rali da Grã-Bretanha, Iain Campblell, o rali não se pode realizar sem espetadores.

Ao motorsport news, Campbell afirmou que: “Não podemos correr o rali sem espetadores. Infelizmente não é tão simples assim”. A venda de bilhetes aos espetadores representa mais de meio milhão de libras em receitas do rali, sendo que esse dinheiro não está disponível noutras fontes.

O Rali da Grã-Bretanha deve ir para a estrada de 29 de outubro a 1 de novembro, sendo a penúltima ronda do Campeonato do Mundo de Ralis (FIA WRC). Dada a incerteza no calendário, devido à pandemia coronavírus (COVID-19), foi perguntado a Campbell se há margem para a mudança do evento.

“Não nos foi pedido [considerar a mudança da data de realização do rali]. Teremos de analisar se for pedido. A parte mais importante seria a questão dos marshalls que garantem a segurança dos locais. Se tal acontecer [pedido de agendamento], seria uma grande mudança” – afirmou Campbell.

O planeamento da rota do Rali da Grã-Bretanha já foi concluída, com o itinerário a ser publicado na próxima semana.