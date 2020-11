WRC: Grã-Bretanha perto de ter o seu 3º campeão: Elfyn Evans

O Rally de Ypres foi cancelado e o Rally Monza parece cada vez menos provável disputar-se, como planeado, em dezembro. Seja como for, neste mesmo o rali está agendado e ninguém sabe muito bem como vão evoluir as coisas daqui a um mês. O Rali da Sardenha foi a sexta e vamos ver se não terá sido a derradeira prova do Campeonato do Mundo de Ralis.

No campeonato, que poderá ficar como está, na frente está Elfyn Evans que soma agora 111 pontos, seguido de perto pelo companheiro de equipa na Toyota e seis vezes campeão do mundo Sébastien Ogier, com 97 pontos. Terceira posição no Campeonato de Pilotos para Thierry Neuville, que segue com 87 pontos.

No Campeonato de Construtores, a Toyota perdeu a liderança após o Rali da Sardenha. O 1-2 da Hyundai nesta ronda colocou o fabricante sul coreano na liderança com 208 pontos, mais sete do que a Toyota. A M-Sport Ford já está afastada do título e segue em terceiro com 117 pontos.

Tendo em conta que falta só uma prova, dificilmente Elfyn Evans perde o título, o que para os britânicos seria a primeira vez desde que Richard Burns foi campeão em 2001 quando guiava para a Subaru.

Antes dele, Colin McRae em 1995, também pela Subaru, e tendo em conta que o Mundial de Piloto arrancou apenas em 1977, é o que a Grã-Bretanha tem, para já. Se Evans for campeão, será o terceiro piloto britânico campeão no WRC.