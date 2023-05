WRC: François-Xavier Demaison anunciado diretor técnico da Hyundai | AutoSport

O antigo diretor técnico da Williams na Fórmula 1 junta-se à estrutura da Hyundai para o Campeonato do Mundo de Ralis da FIA a 1 de junho, exercendo esse mesmo papel.

O francês não é nenhum estranho no WRC, tendo ocupado cargos dentro da Subaru e da Volkswagen, passando depois, juntamente com Jost Capito que liderava o projeto desta última no mundial de ralis, para a Fórmula 1. Na Williams, os donos da equipa nunca ficaram convencidos com a contratação de Demaison e o facto da equipa ter errado no conceito do monolugar de 2022, que estreou um novo regulamento técnico, fomentou a mudança no final da temporada passada. Desde essa altura, Demaison estava ‘livre’.

Já no WRC, e quando era responsável na Volkswagen, o engenheiro francês teve bastante sucesso. A equipa conquistou quatro títulos consecutivos de pilotos e construtores no WRC, de 2013 a 2016 e triunfou em 43 dos 52 ralis disputados.

A Hyundai confirma que o novo diretor técnico vai trabalhar em colaboração com Christian Loriaux, Diretor do Programa WRC, no desenvolvimento do Hyundai i20 N Rally1 Hybrid, e será fundamental, assim como o presidente da Hyundai Motorsport, Sean Kim, e o chefe de equipa, Cyril Abiteboul, na conceção e construção do futuro programa de automobilismo da Hyundai Motor Company.

“Estou tremendamente entusiasmado por iniciar esta nova função na Hyundai Motorsport”, afirmou François-Xavier Demaison. “É evidente que a Hyundai tem um potencial fantástico no domínio dos desportos motorizados, tanto nos empreendimentos existentes como nas iniciativas futuras, especialmente nos programas de desportos motorizados elétricos. A minha missão é melhorar e aumentar as capacidades da operação da Hyundai Motorsport para que seja uma das melhores a nível mundial. Gosto deste desafio e estou ansioso por trabalhar com o pessoal que já alcançou grandes feitos no WRC e nos seus programas de corridas para clientes.”

O chefe de equipa Cyril Abiteboul, que se juntou à equipa no início do ano também tendo vindo da Fórmula 1, acrescentou que: “Ter François-Xavier a bordo como diretor técnico é uma oportunidade incrivelmente excitante para ampliar e fazer crescer os programas de automobilismo da Hyundai. Para além de melhorar a nossa competitividade atual, o ‘FX’ vai ajudar-nos a definir o futuro da empresa, introduzindo melhorias nas nossas instalações para transformar as nossas capacidades nas de uma organização do automobilismo de topo. Sabe o que é preciso para, não só ganhar, mas também dominar no desporto automóvel, e é dessa experiência que precisamos para canalizar os nossos esforços e ganhar títulos de campeão nos próximos anos.”