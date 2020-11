WRC: Franco Morbidelli vai participar no Rali de Monza

Franco Morbidelli, atual segundo classificado no Mundial de Motociclismo (MotoGP), vai participar na última ronda do Campeonato do Mundo de Ralis (FIA WRC), o Rali de Monza, de 3 a 6 de dezembro.

O italiano estará aos comandos de um Hyundai i20R5 da WithU Motorsport, em parceria com a Hyundai Rally Team Itália. Morbidelli já participou em 2020 num evento promocional em Ciocco, Toscânia.

O ‘pupilo’ de Valentino Rossi, que também já participou várias vezes neste rali, diz-se “entusiasmado pela oportunidade de participar num prova do WRC. É uma oportunidade incrível de estar entre os melhores do mundo, num desporto diferente do meu”.