WRC: Formato dos eventos pode mudar para ‘responder’ à Covid-19

A FIA emanou hoje um comunicado relativo ao Mundial de Ralis em que explica que continua a acompanhar o melhor possível a evolução da situação em torno da pandemia e das restrições governamentais de cada um dos países que recebem o WRC, alertando que não serão tomadas decisões sobre as datas dos eventos antes de estarem disponíveis atualizações sobre o respetivo estado de emergência.

Para a FIA “há um dever de cuidado para com todas as partes interessadas, incluindo adeptos, pilotos, equipas, meios de comunicação social, fornecedores e outros, de proteger não só a nós próprios mas também a comunidade em geral, e este continua a ser o nosso principal objetivo. Continuamos empenhados em continuar com o maior número possível de provas, quer na data prevista, quer, sempre que possível, numa data agendada”, revelando ainda que continua a existir um diálogo constante entre a FIA, o Promotor da WRC, as equipas e os organizadores de eventos para avaliar todas as opções de realização dos eventos, incluindo, o seu formato (dias de competição, sobreposição do evento, distância competitiva), requisitos do Campeonato (provas e pontos), logística (instalações, locais, transporte) e finalmente o necessário distanciamento social, saúde, segurança e requisitos médicos necessários para os concorrentes, equipas, meios de comunicação social e espetadores poderem marcar presença nos eventos.

Portanto, como se percebe, a FIA e o Promotor do WRC continuam concentrados na viabilidade reinício da época.