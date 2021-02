WRC: Ford decisiva para o equilíbrio da M-Sport

Apesar da M-Sport estar com dificuldades financeiras, visíveis quando se percebeu o seu programa e line up para 2021, Richard Millener, chefe de equipa revelou, citado pela Motorsport News, que a Ford alocou um orçamento para o desenvolvimento do novo WRC de 2022.

Como se percebe, a M-Sport não está sozinha no desenvolvimento do novo WRC híbrido da Ford: “Temos muita sorte, porque a Ford está totalmente comprometida (com o custo do carro em 2022). Eles têm um orçamento separado do nosso programa atual”, disse Millener.

A pandemia de coronavírus bateu forte na M-Sport no ano passado, e a empresa britânica teve de demitir e dispensar colaboradores. Contudo, Wilson encontrou forma de manter a equipa no WRC e como se percebe o apoio da Ford é fundamental: “Precisamos estar cientes das consequências de 2020 e 2021. A empresa move-se numa nova direção e, ao mesmo tempo, precisamos garantir que somos capazes de operar com uma equipa menor e custos reduzidos. Ao mesmo tempo, precisamos de nos equilibrar para sermos o mais competitivos possível. Tem sido desafiador, mas estamos felizes com este equilíbrio”, disse.

Os primeiros testes do novo carro híbrido devem ter lugar no final de fevereiro ou início de março. A equipe ainda não revelou se mantém o Fiesta como base ou passa para o Puma.