WRC: Fim da linha para Esapekka Lappi?

O terceiro lugar da Hyundai tornou-se um ponto fulcral durante a silly season, com o diretor da equipa, Cyril Abiteboul, a considerar a substituição dos pilotos em part-time por um piloto a tempo inteiro. Há rumores de que Adrien Fourmaux é o principal candidato a esta posição, com a sua atual equipa, a M-Sport, a defender a sua permanência. Esta mudança de estratégia suscita preocupações para os atuais pilotos a tempo parcial, como Esapekka Lappi.

Lappi, que ocupou um lugar a tempo inteiro na Hyundai no ano passado, enfrenta agora incertezas quanto ao seu futuro com a equipa. Os seus comentários recentes sugerem um possível fim da sua carreira no Rally1, especialmente depois de uma época dececionante, apesar de uma vitória na Suécia. O Rali do Chile, a sua última corrida programada para esta época, poderá ser a sua última prova com a Hyundai.

No final da prova da Finlândia, quando questionado se seria a sua última vez nesta prova, respondeu com um “Pode ser”.

Embora Lappi compreenda as razões de Abiteboul para querer um piloto a tempo inteiro, continua incerto sobre se é a decisão certa. Reconhece a sua paixão pelo desporto, mas parece resignado com o que o futuro lhe reserva, sabendo que a sua vida será boa independentemente do resultado.

“Uma parte de mim sente-se frustrada, sim”, disse ele, citado pelo Dirtfish. “Porque tenho realmente paixão pelo desporto, mas a outra parte de mim não está stressada com isso. Sei que a minha vida vai ser boa, não importa como isto vai acabar. Não sou a pessoa indicada para julgar se a equipa deve ter um terceiro piloto fixo, mas também compreendo o objetivo de conseguir este lugar a tempo inteiro, porque assim manténs a tua rotina e estás sempre no carro. Compreendo perfeitamente o ponto de vista dele [Cyril Abiteboul]. Não sei se é a decisão correta ou não.