WRC: FIA pondera quarto Rally1 para jovens | AutoSport

A FIA está a ponderar criar regras para encorajar os fabricantes presentes no WRC a ter um quarto carro em todos os ralis, mas apenas para jovens pilotos em ascensão. A ideia não é nova, já foi levada a cabo no WRC, no início do século XXI, mas pode agora ‘regressar’, assim que seja possível às equipas terem disponíveis quatro carros, provavelmente em 2023.

Como se sabe, a Toyota já o faz com o quarto carro para Takamoto Katsuta, mas a FIA pretende alargar isso a todas as equipas. A ideia está a ganhar forma, não há regras definidas, apenas ideias, não se sabe para piloto de determinada idade, ou outra coisa qualquer, por número de ralis num Rally1, por exemplo.

Em teoria parece uma boa ideia, mas a FIA tem constantemente falhado em impor um verdadeiro teto de custos aos carros e isso acaba sempre mal. Os carros atuais são os mais rápidos de sempre da história do WRC, mas também são, de longe, os mais caros, pelo que com novos regulamentos a chegar em 2022, todas as ideias são boas, mas fica sempre a questão que normalmente tudo decide: quem paga?